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Известия.ru

В Пентагоне заявили об отсутствии немедленных угроз ракет КНДР для США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Американские разведслужбы внимательно изучают данные об испытаниях в КНДР гиперзвуковой ракеты, эти вооружения не несут для Соединенных Штатов немедленной угрозы. Об этом 30 сентября заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк.

«Насколько я понимаю, наше разведсообщество по-прежнему проводит оценку заявления Северной Кореи об испытаниях гиперзвукового оружия»,— сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте Минобороны США.

Он отметил, что в Вашингтоне исходят из того, что в данный момент США «защищены от гиперзвуковых вооружений, которые Северная Корея, согласно ее утверждениям, протестировала».

В свою очередь в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщили, что разработка КНДР гиперзвуковых ракет находится на ранней стадии и пока не представляет угроз.

Ранее в четверг сообщалось, что Совет безопасности ООН планирует обсудить ситуацию с недавними пусками ракет Северной Кореей. Отмечалось, что обсуждение будет носить закрытый характер.

В этот же день северокорейский лидер Ким Чен Ын отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге. По его словам, призывы к диалогу — не более чем фасад, с помощью которого американцы намерены «прикрыть свои враждебные действия».

29 сентября Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету нового типа «Хвасон-8». Днем ранее КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По мнению экспертов, это могла быть баллистическая ракета.


28 сентября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер призвала КНДР к диалогу. Она подчеркнула, что целью США остается полная денуклеаризация Корейского полуострова.

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