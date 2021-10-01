Defense News (США): Украина намеревается купить 24 турецких беспилотника — почему Россия не пытается этому помешать?

На фоне намерения Турции продать Украине ударные беспилотники автор отмечает, что в вопросе торговли оружием между Анкарой и Киевом терпению Москвы есть предел. Однако Россия едва ли станет мешать заключению этой сделки. Подробности — в статье.

Анкара, Турция - Украина надеется быстро заключить контракт на покупку 24 беспилотников у Турции, однако противник Киева и союзник Анкары может сорвать эту потенциальную сделку.

Турция является ближайшим союзником России из числа членов альянса НАТО - в который Украина стремится вступить, - но в отношении Киева интересы Анкары и Москвы расходятся.

15 сентября украинское правительство объявило, что в ближайшие несколько месяцев оно планирует закупить 24 боевых дрона Bayraktar TB2. Два года назад производитель этих беспилотников - компания Baykar Makina - заключил с Украиной контракт на поставку шести своих комплексов. Тот 69-миллионный контракт также подразумевал продажу боеприпасов для этих беспилотников. Эта частная турецкая компания также продает свои беспилотники Катару, Азербайджану и Польше.

Беспилотник TB2 представляет собой тактический средневысотный БПЛА с большой дальностью полета. Он был разработан компанией Kale-Baykar - совместным предприятием Baykar Makina и Kale Group. Он представляет собой монококовую конструкцию, оснащенную V-образным хвостовым оперением. Фюзеляж изготавливается из углеродного волокна, кевлара и гибридных композитных материалов, а соединительные элементы представляют собой алюминиевые детали, изготовленные на станках с числовым программным управлением. Максимальная полезная нагрузка превышает 55 килограммов, а стандартный вариант размещения полезной нагрузки включает в себя оптико-электронную и инфракрасную камеры, лазерный целеуказатель и лазерный дальномер.

Каждый комплекс TB2 состоит из шести летательных аппаратов, двух наземных станций управления, трех наземных терминалов передачи данных, а также двух терминалов удаленного видеоконтроля и средств наземного обеспечения.

Как сказал один высокопоставленный турецкий чиновник, занимающийся вопросами закупок, Киев и Анкара договорились подписать сделку о покупке уже к концу нынешнего года. "Этот контракт пользуется сильной политической поддержкой со стороны обоих правительств", - уточнил он.

Сумма контракта, по предварительным данным, составит около 300 миллионов долларов.

Союзник Украины

Россия и Украина находятся в состоянии конфликта друг с другом из-за аннексии Крыма, которую 20 сентября представитель министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич (Tanju Bilgic) назвал незаконной.

Турция много лет извлекала прибыль из оборонных расходов Украины. К примеру, в 2019 году украинская государственная компания Укрспецэкспорт и турецкая компания Baykar Makina пописали контракт на совместную разработку и совместное производство "чувствительных технологий в оборонной и воздушно-космической областях". А в декабре 2020 года одна турецкая компания подписала 200-миллионную сделку на продажу Украине двух корветов класса Ada. Украинский флот развернет эти корветы в Черном и Азовском морях, за воды которых Россия и Украина продолжают спорить.

Союзники также сотрудничают в области двигателестроения, создавая двигатели для дронов турецкого производства.

Однако в области вооружений Турция также ведет торговлю с Россией. В 2019 году Турция купила у России зенитные ракетные комплексы С-400, и в настоящее время президент Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры о покупке второй партии. В своем интервью, которое Эрдоган дал CBS News 26 сентября, он сказал, что он рассмотрит возможность покупки второй партии этих российских комплексов невзирая на решительные протесты Соединенных Штатов.

На покупку первой партии С-400 Турцией Соединенные Штаты отреагировали исключением Турции из своей международной программы Многоцелевых ударных истребителей, в рамках которой они строят истребители F-35. Кроме того, Вашингтон ввел против Анкары санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

После этого Турция заявила, что она рассматривает российские истребители в качестве альтернативы американским F-35, доступа к которым она лишилась.

Что касается результатов сделки о покупке беспилотников, один высокопоставленный турецкий дипломат сказал, что в вопросе торговли оружием между Турцией и Украиной молчанию и терпению России все же есть предел.

Однако упомянутый выше чиновник, занимающийся закупками, выразил оптимизм по поводу того, что Москва не станет мешать заключению этой сделки. "Во-первых, турецкие беспилотники не могут изменить баланс сил в российско-украинском конфликте, - сказал он. - Кроме того, у нас есть собственная повестка в отношениях с Россией".

"Русские не захотят разрушить свое стратегическое оборонное сотрудничество с нами из-за нескольких систем вооружений, которые наши компании продают Украине", - добавил он.

Зачем продавать оружие противнику России?

Один из очевидных мотивов, которым руководствуется Турция, решая продавать беспилотники и другое современное военное оборудование Украине, - это стремление турецкого правительства увеличить оборонный экспорт. За последние четыре десятилетия Турция инвестировала миллиарды долларов в свою оборонную промышленность, и расширение доли Турции в мировой торговле оружием - это та цель, о которой турецкое правительство заявляет публично.

Другой стимул - это взаимность в области торговли оборонной продукцией между этими двумя странами, как сказал Ситки Эгели (Sitki Egeli), аналитик и младший профессор Измирского университета экономики.

Украина нуждается в нишевых оборонных продуктах, которые ей может предоставить Турция, - таких как боевые дроны, средства ведения электронной войны и современное оборудование для связи. Оборонная промышленность Турции в свою очередь обращается к Украине за той продукцией, которая нужна ей, - это в первую очередь двигатели, потому что тех двигателей, которые поставляют западные производители, не хватает, как объяснил Эгели.

"Обеспечение Украины передовой военной техникой дает Анкаре ценный рычаг в ее сложных и натянутых отношениях с Москвой. В этих отношениях, которые некоторые обозреватели называют "ассиметричной" взаимозависимостью с серьезным перекосом в сторону России, Анкара вынуждена создавать и пользоваться любыми рычагами и противовесами, которые можно применить в отношении все более напористой, а иногда даже высокомерной России", - объяснил Эгели.

На вопрос о том, как долго Россия будет молчать по поводу потенциальной сделки о продаже беспилотников, Эгели ответил, что это будет зависеть от дальнейших изменений в геополитической обстановке.

"Пока Москве удавалось довольно успешно разделять различные аспекты в ее сложных отношениях с Турцией. То есть ей удавалось разделять совпадающие интересы и, наоборот, разногласия - в Сирии, в Ливии, на Кавказе, в Черном море, в экономической области и в сфере торговли энергоресурсами, - и решать каждый из этих вопросов отдельно от остальных. Пока Москва воздерживается от того, чтобы выражать свою реакцию по поводу растущего военного сотрудничества Украины и Турции, так как российские вооруженные силы все еще имеют существенное военное преимущество над украинцами, - объяснил Эгели. - Но, если это преимущество начнет уменьшаться благодаря поставкам оружия на Украину или, что еще важнее, если российские военные стратеги почувствуют беспокойство в связи успехами турецкой боевой беспилотной авиации в борьбе с военными противниками в Идлибе и Нагорном Карабахе, это может стать переломным моментом для Москвы. Если посмотреть на комментарии российских чиновников, звучащие последние несколько недель, мы можем увидеть первые признаки растущего беспокойства и дискомфорта. Все это вряд ли окажет какое-либо влияние на поставку второй партии С-400, потому что первый заказ на комплексы С-400 принес весомую политическую, экономическую и геополитическую выгоду Москве, не принеся Анкаре практически ничего. Таким образом, Москва однозначно не упустит очередную возможность еще глубже вбить клин между Турцией и ее западными союзниками - и еще больше изолировать Эрдогана".

Бурак Эге Бекдил (Burak Ege Bekdil)