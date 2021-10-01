Южная Корея спустила на воду новую субмарину — носитель баллистических ракет

В южнокорейском Ульсане спустили на воду Shin Chae-ho — финальную субмарину типа KSS III Batch 1. Ранее с борта подводной лодки этого типа впервые запустили баллистическую ракету.

Недавно Южная Корея стала частью клуба стран — обладательниц баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ): Korean Submarine Launched Ballistic Missile (K-SLBM) запустили с борта неатомной субмарины проекта KSS-III.

А два дня назад на верфи Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане спустили на воду еще одну такую субмарину — Shin Chae-ho. Она стала третьим и финальным представителем типа KSS III Batch 1. Головной корабль серии спустили на воду в 2018-м, а второй — в прошлом году.

Shin Chae-ho Источник изображения: navalnews

Третья подлодка имеет длину 83,5 метра и ширину 9,6 метра. Максимальная скорость составляет 20 узлов (37 километров в час). В состав экипажа входят 50 человек.

Субмарина оснащена шестью вертикальными пусковыми установками, с помощью которых можно запускать баллистические и крылатые ракеты. Кроме того, есть носовые торпедные аппараты.

Недавно, напомним, состоялась важное событие для британских ВМС: в строй ввели четвертую многоцелевую субмарину типа Astute. Всего должны построить семь таких подлодок.