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Интерфакс-АВН

Военные представители США и КНР откровенно обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов - Пентагон

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Флаги США и КНР
Флаги США и КНР.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Помощник министра обороны США по вопросам Китая Майкл Чейз и заместитель начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Хуан Сюэпин 28 - 29 сентября в формате видеоконференции провели очередной раунд переговоров по оборонной политике, сообщил Пентагон.

"В ходе переговоров обе стороны провели откровенную, углубленную и открытую дискуссию по целому ряду вопросов, затрагивающих отношения США и КНР в области обороны", - говорится в сообщении.

"Американская сторона четко заявила о нашей приверженности соблюдению общих с нашими союзниками и партнерами принципов в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщил Пентагон.

Представитель американского Минобороны отметил, что "обе стороны подтвердили консенсус в отношении сохранения открытых каналов связи".

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Страны
Китай
США
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