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Интерфакс-АВН

США готовы встретиться с КНДР без предварительных условий - госдеп

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - США не проводят враждебной политики по отношению к КНДР и готовы встретиться без предварительных условий, заявил представитель Госдепартамента южнокорейскому агентству "Ренхап".

"Соединенные Штаты не вынашивают никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. Наша политика призывает к выверенному, практическому подходу, который открыт для дипломатии с КНДР и направлен на то, чтобы добиться ощутимого прогресса, который повысит безопасность Соединенных Штатов, наших союзников и наших развернутых сил", - цитирует "Ренхап" представителя госдепа.

"Мы готовы встретиться с КНДР без предварительных условий. Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует ...", - добавил он.

Представитель Госдепартамента также заявил, что США поддерживают межкорейский диалог.

"Мы решительно поддерживаем межкорейское сотрудничество и считаем, что оно играет важную роль в создании более стабильной обстановки на Корейском полуострове", - сказал чиновник.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на сессии Верховного народного собрания КНДР, заявил, что США пытаются обмануть международное сообщество и замаскировать свое враждебное поведение, призывая КНДР к диалогу.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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