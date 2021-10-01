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Интерфакс-АВН

Линии связи между Северной и Южной Кореями будут восстановлены в начале октября - Ким Чен Ын

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Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета.
Источник изображения: © Фото : ЦТАК

Гонконг. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что каналы для связи между двумя Кореями будут восстановлены в начале октября, сообщает "Ренхап" со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что трансграничные линии связи с Южной Кореей будут восстановлены с начала октября в рамках усилий по улучшению отношений и построению мира на Корейском полуострове", - отмечает агентство.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что предложение США провести переговоры без каких-либо условий является не чем иным, как средством замаскировать свое неизменное враждебное отношение к Пхеньяну.

Уточняется, что северокорейский лидер сделал эти замечания в своей речи, с которой выступил на второй день сессии Верховного народного собрания в среду.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявляла, что Пхеньян может объявить об официальном окончании Корейской войны и готов обсуждать проведение межкорейского саммита, если Южная Корея будет обращаться с КНДР "со справедливостью" и взаимным уважением.

В свою очередь, южнокорейская сторона заявляла, что восстановление связей между Севером и Югом имеет важное значение для улучшения отношений между двумя странами.

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США
Южная Корея
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Ким Чен Ын
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