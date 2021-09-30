Срок службы МКС может быть продлен после 2024 года - Путин

Сочи. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил о возможном продлении срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

"В соответствии с действующими соглашениями, полет МКС должен завершиться в 2024 году. Несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону", - сказал Путин на совещании по космической тематике.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

4 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире канала "Соловьев Live" заявил, что России надо в обязательном порядке создавать собственную орбитальную станцию, ресурс МКС ограничен.

По словам Рогозина, у МКС "по 2025 год ресурс у нас нормальный".

"Технически и мы, и американцы просчитали, что никаких больших проблем станция создавать для нас не будет. Хотя все больше и больше времени космонавты и астронавты будут тратить на поддержание жизнеспособности этой станции", - сказал Рогозин.

По словам Рогозина, модули МКС, созданные в начале 1990-х годов, переработали свой ресурс.

"Мы понимаем, что чем дольше мы будем держать МКС на орбите, тем больше денег нам придется тратить на замену того оборудования, которое, к сожалению, не может быть даже абсолютно современным - такая архитектура самой станции. Восстанавливать оборудование, которое устарело - это бессмыслица", - сказал тогда глава "Роскосмоса".

"Нам нужна новая станция", - сказал Рогозин, отметив, что для её создания у России есть научно-технический задел.

В апреле информированный источник сообщил "Интерфаксу", что у России есть планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд.

23 августа глава "Роскосмоса" сообщил, что направил доклад о создании новой российской орбитальной станции в правительство.

По его словам, новая станция обеспечит корабли, которые идут по Северному морскому пути, "всеми возможными сервисами космического назначения".

"Это создаст для нас уникальные экономические возможности для развития Северного морского пути. Я уже не говорю про другие задачи, которые можно не декларировать", - сказал глава "Роскосмоса".

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".