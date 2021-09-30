Войти
ТАСС

Путин: РФ опережает мир на 6-7 лет в разработке технологий ядерной космической энергетики

297
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент отметил, что это хороший задел и его нужно использовать, поддерживая прорывные научные изыскания в области космонавтики

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия опережает конкурентов на 6-7 лет в сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании по развитию космической отрасли.

"Мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет", - сказал Путин.

Президент отметил, что это хороший задел и его нужно использовать, поддерживая прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускоряя практическое внедрение перспективных технологических решений. "Конкретные шаги на этот счет мы сегодня также обсудим", - сказал он.

Глава государства попросил доложить о том, как идут работы по ракетному комплексу "Ангара", стартовая площадка для которого строится на космодроме Восточный. Путин напомнил, что побывал там в начале сентября. "Первая очередь космодрома уже вышла на серийные пуски. Четыре из них произведены с начала текущего года", - отметил он.

По словам президента, для развития орбитальной космонавтики и увеличения запусков ракет-носителей необходимо укреплять наземную инфраструктуру. "В этой связи рассчитываю также услышать о дальнейших планах Восточного с учетом создания пилотируемой системы с транспортным кораблем", - обратился Путин к участникам совещания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
Ядерный щит
Похожие новости
06.09.2021
Рогозин доложил Путину о работах по созданию межпланетного ядерного буксира и корабля "Орел"
25.05.2021
Рогозин отмечает трехлетие на посту главы Роскосмоса
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
23.03.2016
Восточный готовит обратный отсчет
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
29.04.2013
Еще раз о тринадцатой cтатье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?