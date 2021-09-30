В Пентагоне указали на бессмысленность продления миссии в Афганистане

Министр обороны США Ллойд Остин указал на бессмысленность продление сроков пребывания американских войск в Афганистане и сохранения в руках страны базы в Баграме.

«Что же касается завершения миссии, то мое суждение по-прежнему заключается в том, что продление [сроков пребывания американского воинского контингента в Афганистане] за пределы конца августа поставило бы под значительную угрозу наших людей и нашу миссию», — заявил он в ходе выступления в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США в среду, 29 сентября.

По словам министра, если бы США сохранили базу Баграм, стране пришлось поставить под угрозу 5 тыс. американских военнослужащих для того, чтобы пользоваться ею и оборонять ее. При этом данное решение не способствовало бы реализации боевой задачи, которая была поставлена перед американскими военными — защите посольства США в Кабуле, расположенном примерно в 48 км от Баграма.

«И из-за этого расстояния до Кабула база Баграм также практически не имела ценности при эвакуации (ряда категорий граждан из Афганистана — Ред.). Продолжение пребывания в Баграме даже с контртеррористическими целями означало продолжение ведения войны в Афганистане. А президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не будет этим заниматься», — приводит ТАСС слова Остина.

Днем ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) так и не разорвало связи с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и до сих пор остается террористической организацией.

По его словам, еще нужно выяснить, смогут ли талибы консолидировать власть или Афганистан распадется на части в результате последующей гражданской войны. Милли также не исключил, что террористы вновь станут организовывать атаки с территории страны.

27 сентября бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать новое правительство страны. Он подчеркнул, что международные структуры признанием кабмина талибов помогут Афганистану.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 сентября заявил, что признание легитимности новых властей Афганистана, сформированных «Талибаном», зависит от выполнения ими обязательств в соответствиями резолюций Совбеза ООН.

Ранее, 17 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Ашраф Гани в тот же день покинул страну.