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Интерфакс-АВН

Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе Азербайджана с Арменией - серьезная гарантия стабильности - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Сочи. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на армяно-азербайджанской границе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - сказал Путин в ходе российско-турецких переговоров.

Он отметил, что Россия и Турция успешно сотрудничают на международной арене.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
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