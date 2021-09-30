Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе Азербайджана с Арменией - серьезная гарантия стабильности - Путин

Сочи. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на армяно-азербайджанской границе является серьезной гарантией стабильности в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - сказал Путин в ходе российско-турецких переговоров.

Он отметил, что Россия и Турция успешно сотрудничают на международной арене.