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Интерфакс-АВН

Свыше 80% россиян не верят в возможность ядерного конфликта в ближайшем будущем - опрос

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство россиян (86%) уверены, что в ближайшем будущем вооруженный конфликт с применением ядерного оружия ожидать не следует, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, распространенные в среду.

При этом, по данным исследования, почти каждый третий россиянин (30%) считает, что обострение конфликтов до такого уровня невозможно, больше половины сограждан (56%) считают это крайне маловероятным.

В то же время, согласно результатам опроса, практически три четверти респондентов (71%) убеждены, что России следует сохранять имеющийся ядерный потенциал.

Что касается перспектив на ближайшие три-пять лет, то больше половины россиян (58%) не сомневаются в необходимости сохранения ядерного потенциала в нынешнем объеме, 15% респондентов или почти каждый седьмой уверены, что его следует увеличить, в пользу сокращения высказывается каждый десятый (10%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 40% россиян считают, что в долгосрочной перспективе (26-30 лет) РФ нужно сохранить имеющийся ядерный потенциал, 17% респондентов полагают, что его необходимо увеличить, в целесообразности его сокращения уверены 13% участников опроса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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