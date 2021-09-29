Суд взыскал с Минобороны 172 миллиона рублей в пользу калининградского завода "Янтарь"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград) взыскал более 172 миллионов рублей с министерства обороны России, следует из опубликованной во вторник резолютивной части решения суда.

Первая инстанция полностью удовлетворила требование истца о взыскании долга по госконтракту от 22 марта 2010 года на выполнение опытно-конструкторской работы по теме "Создание глубоководного комплекса в составе океанографического судна и глубоководных технических средств для нужд Минобороны". Цена контракта – около 6,9 миллиарда рублей.

"Янтарь" поначалу также требовал обязать ответчика принять результат выполненных работ, но потом от иска в этом отношении отказался. Другие подробности пока не сообщаются.

Минобороны ранее тоже предъявляло иски к судостроителям по этому госконтракту. Так, по иску о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения ОКР почти на 6,2 миллиарда рублей суды ранее взыскали с предприятия около 149 миллионов рублей, а по иску на 2,7 миллиарда рублей – около 200 миллионов рублей.

Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" - головное судно проекта 22010 разработки ЦМКБ "Алмаз", построенное на заводе "Янтарь" по заказу Минобороны РФ. Водоизмещение судна - 5,2 тысячи тонн, длина - 108,1 метра, ширина - 17,2 метра. Судно было заложено 8 июля 2010 года, в день 65-летия ПСЗ "Янтарь", и названо в честь завода-изготовителя. Заказчику оно было передано 23 мая 2015 года. В настоящее время завод "Янтарь" строит второе судно этого проекта - "Алмаз".

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) образован 8 июля 1945 года на базе кёнигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов.