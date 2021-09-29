Войти
РИА Новости

Суд взыскал с Минобороны 172 миллиона рублей в пользу калининградского завода "Янтарь"

400
0
0
Арбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Волков

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград) взыскал более 172 миллионов рублей с министерства обороны России, следует из опубликованной во вторник резолютивной части решения суда.

Первая инстанция полностью удовлетворила требование истца о взыскании долга по госконтракту от 22 марта 2010 года на выполнение опытно-конструкторской работы по теме "Создание глубоководного комплекса в составе океанографического судна и глубоководных технических средств для нужд Минобороны". Цена контракта – около 6,9 миллиарда рублей.

"Янтарь" поначалу также требовал обязать ответчика принять результат выполненных работ, но потом от иска в этом отношении отказался. Другие подробности пока не сообщаются.

Минобороны ранее тоже предъявляло иски к судостроителям по этому госконтракту. Так, по иску о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения ОКР почти на 6,2 миллиарда рублей суды ранее взыскали с предприятия около 149 миллионов рублей, а по иску на 2,7 миллиарда рублей – около 200 миллионов рублей.

Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" - головное судно проекта 22010 разработки ЦМКБ "Алмаз", построенное на заводе "Янтарь" по заказу Минобороны РФ. Водоизмещение судна - 5,2 тысячи тонн, длина - 108,1 метра, ширина - 17,2 метра. Судно было заложено 8 июля 2010 года, в день 65-летия ПСЗ "Янтарь", и названо в честь завода-изготовителя. Заказчику оно было передано 23 мая 2015 года. В настоящее время завод "Янтарь" строит второе судно этого проекта - "Алмаз".

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) образован 8 июля 1945 года на базе кёнигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
ЦМКБ "Алмаз"
Янтарь ПСЗ
Похожие новости
09.02.2021
Заложено океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев»
10.06.2016
Завод "Янтарь" начинает строительство исследовательского судна "Алмаз" для Минобороны РФ
10.06.2016
Калининградский "Янтарь" строит океанографическое судно для Минобороны
08.06.2016
На заводе "Янтарь" 9 июня состоится закладка судна "Алмаз"
13.04.2015
Завершены государственные ходовые испытания океанографического судна «Янтарь»
06.12.2012
Построенное для Минобороны судно "Янтарь" спущено на воду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 06:15
  • 2
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 06:09
  • 1
Делегация Рособоронэкспорта не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в связи с пандемией COVID-19
  • 29.09 06:04
  • 1
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 05:51
  • 1
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
  • 29.09 02:59
  • 1
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 02:49
  • 1
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 02:41
  • 1
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 02:26
  • 12
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 00:22
  • 19
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 28.09 22:39
  • 1
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 28.09 22:17
  • 2
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 28.09 18:16
  • 11
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 28.09 17:26
  • 2
Магнитное поле древней Луны измерили по образцам с "Аполлона-17"
  • 28.09 17:16
  • 2
Крейсер «Москва» пресек натовские провокации Киева
  • 28.09 13:22
  • 2273
Как насчёт юмористического раздела?