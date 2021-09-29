Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") приступит к серийному производству первых российских сверхвысокочастотных переключателей для космических аппаратов в начале 2022 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Серийное производство новых изделий и поставки предприятиям ракетно-космической отрасли начнутся в январе 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект направлен на импортозамещение и сокращение зависимости от зарубежной СВЧ аппаратуры для космической отрасли.

"Производство СВЧ переключателей развернется на саратовском НПП "Алмаз" (входит в "Росэлектронику"). Общий бюджет проекта по созданию нового производства составляет 344 млн рублей. Из них 250 млн рублей НПП "Алмаз" получил от ФРП (Фонд развития промышленности - ИФ) в виде льготного займа по программе "Конверсия"", - сообщили в "Ростехе".

"Запуск нового производства позволит заменить используемые в российских спутниках зарубежные СВЧ-переключатели. Уже заключены твердые контракты на поставку новых изделий. Всего на сегодняшний день ведутся переговоры с заказчиками о поставке более 600 единиц оборудования для установки на отечественные космические аппараты", - сообщил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

15 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что американские санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских космических аппаратов. По его словам, из-за санкций срывается запуск ряда спутников.

"У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего. Потому что стоят космические аппараты, практически собранные. В одном, другом, в третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке", - заявил Рогозин.