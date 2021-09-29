Lockheed Martin сократит ежегодный объем производства F-35 для ВВС США из-за пандемии COVID-19

ЦАМТО, 28 сентября. Lockheed Martin из-за пандемии COVID-19 в ближнесрочной перспективе сократит ежегодный объем производства истребителей F-35 для ВВС США по сравнению с тем, что планировалось ранее, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Блумберг.

Первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако 27 сентября она заявила, что сможет произвести только 151-153 самолета в следующем году, а начиная с 2023 года и "в обозримом будущем" будет поставлять ежегодно по 156 истребителей.

Как отмечает агентство, пересмотр объема поставок "обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году". В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35.

Изменение графика Lockheed Martin "показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии", считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Блумберг.

Согласно отчету Счетной палаты США, опубликованному в июле, компания в течение текущего года поставляла истребители с задержкой. Поэтому в ведомстве пришли к выводу, что, скорее всего, изначально запланированных 158 F-35 США не получат.