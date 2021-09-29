Делегация Рособоронэкспорта не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в связи с пандемией COVID-19

Китайские военные у макета российского истребителя Су-35 на выставке Airshow China — 2016 в китайском Чжухае.

ЦАМТО, 28 сентября. Делегация АО "Рособоронэкспорт" не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в Чжухае в связи с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в обращении генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Александра Михеева к участникам и гостям Международного авиационно-космического салона Airshow China 2021, размещенном на сайте российского спецэкспортера.

"Дорогие китайские друзья! Уважаемые организаторы и участники Международного авиационно-космического салона Airshow China 2021!

АО "Рособоронэкспорт" – традиционный участник авиасалона Airshow China, который в этом году проводится в 13 раз.

К сожалению, сложная эпидемиологическая в мире не позволяет нашей делегации участвовать в этом большом и значимом событии. Но наш павильон, стенд АО "Рособоронэкспорт" и наше представительство в Пекине будут участвовать в этом салоне и демонстрировать лучшие образцы авиационной техники, которая производится нашими авиастроительными предприятиями.

Хотелось бы пожелать авиасалону удачного проведения всех мероприятий, большого интереса к авиационной технике, в том числе российской. Уверен, что Airshow China 2021 пройдет на самом высоком уровне.

Самое главное – всем здоровья!"