Войти
Интерфакс-АВН

Запуск северокорейской ракеты не представляет непосредственной угрозы для США и союзников - Индо-Тихоокеанское командование ВС США

369
0
0
Пуск новой северокорейской ракеты
Пуск новой северокорейской ракеты.
Источник изображения: kcna.kp

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты КНДР не представляет непосредственной угрозы для военных США, территории страны или ее союзников, заявили в Индо-Тихоокеанском командовании американских ВС (INDOPACOM).

Согласно заявлению, Индо-Тихоокеанское командование США осведомлено о запуске ракеты и "тесно консультируется" с союзниками.

По оценкам американских военных, "это событие (запуск ракеты - ИФ) не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США или для наших союзников".

Между тем, в заявлении отмечается, что запуск ракеты "подчеркивает дестабилизирующее воздействие" незаконной оружейной программы Северной Кореи.

"Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой", - добавили военные.

Ранее пуск Северной Кореей ракеты осудил госдеп США.

"Соединенные Штаты осуждают запуск ракеты КНДР", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что "этот пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества".

"Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу в отношениях с КНДР, и призываем ее к диалогу", - подчеркнул госдеп.

Как сообщили южнокорейские военные, Северная Корея осуществила во вторник пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.

Отмечается, что пуск был осуществлен около 6:40 утра (00:40 по мск).

Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют пуск для получения дополнительной информации.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что предположительно КНДР запустила баллистическую ракету. Также сообщается, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным запуском в этом году, а также шестым испытанием оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
Похожие новости
19.10.2017
Эксперт: КНДР вполне может ответить на вторжение США
20.06.2016
Стратегический партнер России
13.12.2012
Северная Корея напугала мир баллистической ракетой
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
26.10.2012
США продолжат размещать ПРО в Азии и Южной Корее - глава Пентагона
02.04.2009
Трудности диалога
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 06:15
  • 2
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 06:09
  • 1
Делегация Рособоронэкспорта не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в связи с пандемией COVID-19
  • 29.09 06:04
  • 1
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 05:51
  • 1
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
  • 29.09 02:59
  • 1
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 02:49
  • 1
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 02:41
  • 1
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 02:26
  • 12
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 00:22
  • 19
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 28.09 22:39
  • 1
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 28.09 22:17
  • 2
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 28.09 18:16
  • 11
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 28.09 17:26
  • 2
Магнитное поле древней Луны измерили по образцам с "Аполлона-17"
  • 28.09 17:16
  • 2
Крейсер «Москва» пресек натовские провокации Киева
  • 28.09 13:22
  • 2273
Как насчёт юмористического раздела?