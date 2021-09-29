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Интерфакс-АВН

ВМС США формируют специальную группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике - СМИ

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Эсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Karissa Rodriguez

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Военно-морские силы США формируют новую оперативную группу под названием Greyhound, состоящую из эсминцев, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки для противодействия "российской подводной угрозе" в Атлантическом океане, сообщило издание Института ВМС США USNI News.

Оно ссылается на заявление командующего надводными силами ВМС в Атлантике Брендана Маклейна, который сказал, что группа "предназначена для обеспечения флота предсказуемыми, постоянно готовыми и полностью сертифицированными военными кораблями".

Военачальник подчеркнул: "Корабли будут готовы выполнить весь спектр задач, включая отслеживание российской подводной деятельности в Атлантике и защиту родины на море".

Издание отмечает, что создание новой целевой группы обусловлено тем, что американские ВМС переориентировали свои ресурсы и усилия на Атлантический регион из-за роста подводного потенциала России и опасений по поводу российских подводных лодок, действующих в этих водах.

В состав Greyhound изначально войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner, которые, как сказал Маклейн, имеют большой опыт противолодочной борьбы, попозднее к ней присоединятся эсминцы The Sullivans , Cole и Gravely.

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Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Arleigh Burke
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