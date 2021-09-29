Экстренное заседание совета нацбезопасности прошло в Южной Корее после запуска КНДР ракеты

Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции.

Президент РК распорядился провести "всесторонний анализ "ракетного запуска. Премьер Японии приказал усилить наблюдение

Гонконг. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея созвала экстренное заседание совета национальной безопасности (NSC) во вторник в ответ на запуск Северной Кореей "ракеты малой дальности", сообщила администрация президента Республики Корея.

Члены совета национальной безопасности были проинформированы председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Вон Ин Чоулем в связи с "ситуацией с запуском ракеты малой дальности Северной Кореей", было проведено соответствующие обсуждение.

Отмечается, что члены совета национальной безопасности выразили "сожаление" по поводу запуска, который произошел в то время, когда стабилизация ситуации с безопасностью на Корейском полуострове очень важна.

Позднее советник по нацбезопасности Су Хун доложил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину о результатах сессии совета национальной безопасности.

Мун Чжэ Ин распорядился провести "всесторонний анализ" ракетного запуска Северной Кореи и заявлений сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон о межкорейских отношениях, чтобы наметить пути решения ситуации в области безопасности, заявила пресс-секретарь президентской администрации Пак Кен Ми.

Между тем премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что поручил правительственным чиновникам обеспечить безопасность морского и воздушного движения и подготовиться к непредвиденным обстоятельствам после запуска ракеты КНДР.

"Мы активизируем усилия по наблюдению и анализируем ситуацию", - цитируют его местные СМИ.

Ранее военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела испытательный пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря. При этом не уточняется, была ли ракета баллистической.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что предположительно КНДР запустила баллистическую ракету.