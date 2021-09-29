КНДР провела пуск минимум одной ракеты - Сеул

Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле.

В Японии предполагают, что была испытана баллистическая ракета

Гонконг. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Северокорейские военные провели пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS), КНДР выпустила, по меньшей мере, один неопознанный снаряд в Японское море во вторник.

О подробностях пока не сообщается.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что, предположительно, КНДР запустила баллистическую ракету.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным запуском в этом году.

15 сентября Северная Корея произвела испытательный пуск двух ракет малой дальности в Японском море.