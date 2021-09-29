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Интерфакс-АВН

Ракетный полк "Ярсов" совершает марш на полевую позицию в ходе командно-штабных учений РВСН на Урале

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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Полк подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" Тагильского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Манёвренные действия в ходе командно-штабного учения в Свердловской области автономные пусковые установки совершают в темное время суток, говорится в сообщении.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой, отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, в рамках учения подразделения РВСН отрабатывают взаимодействие с соединениями и частями Центрального военного округа, с органами МЧС и МВД России.

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