ЕС и Молдавия нацелены на усиление сотрудничества в сфере безопасности, обороны - Боррель

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей и главой МИД Николаем Попеску в Брюсселе в понедельник заявил, что они договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

"На сегодняшней встрече мы обсудили перспективы развития сотрудничества между ЕС и Молдавией... Мы также обсудили способ для продвижения сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении Борреля.

По его словам, они также договорились начать двусторонние консультации, чтобы "определить более конкретные сферы для дальнейшего сотрудничества".