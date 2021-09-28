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D-Russia.ru

На госпрограмму научно-технологического развития РФ в 2022 г планируется выделить более 1 трлн руб – вице-премьер

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Госфинансирование
Госфинансирование.
Источник изображения: d-russia.ru

Около 1,05 триллиона рублей планируется направить в следующем году на реализацию государственной программы научно-технологического развития России, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на первом заседании Правительственной комиссии по научно-технологическому развитию, сообщает government.ru в четверг.

Средства будут выделены, в частности, на повышение оплаты труда научным работникам, на поддержку радиоэлектронной промышленности, а также на капитальный ремонт учреждений высшего образования.

Напомним, правительственная комиссия создана по указу президента РФ. Основные задачи комиссии утверждены постановлением правительства в мае 2021 года.

Основным вопросом первого заседания стала подготовка государственной программы научно-технологического развития России. Одним из основных инструментов управления программой должен стать научно-технологический прогноз, полагает Чернышенко. Необходимо «использовать современные технологии, в том числе искусственный интеллект для оперативного анализа научных фронтиров и критических технологий», сказал вице-премьер. Смысл употреблённых им терминов «научный фронтир» и «критическая технология» в сообщении не объясняется.

Чернышенко также сообщил, что на данный момент госпрограмма включает в себя 75 «структурных элементов»; 20 из них входят в состав национальных проектов. К реализации наиболее масштабных и конкретных научных проектов предполагается «привлекать молодёжь».

В заседании приняли участие помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, президент РАН Александр Сергеев, члены Совета Федерации, а также представители министерства финансов России, научно-исследовательских институтов страны, ректоры вузов, губернаторы регионов и представители госкорпораций.

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