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Интерфакс-АВН

Иран находится в шаге от получения оружейного урана, Израиль не допустит появления ядерного оружия у Тегерана - израильский премьер

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.
Источник изображения: © REUTERS, Jonathan Ernst

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Израиль не допустит, чтобы Иран смог получить ядерное оружие, заявил в понедельник глава правительства Израиля Нафтали Беннет.

"Израиль без устали будет работать над решением этой задачи: мы не допустим того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие", - сказал он, выступая на ГА ООН.

По мнению Беннета, ядерная программа Ирана "находится на ключевом этапе. Тегеран проигнорировал все "красные линии", не пускал к себе инспекторов".

Премьер указал, что Иран теперь обогащает уран до 60% и, таким образом, "находится в шаге от того, чтобы получать уран, пригодный для создания ядерного оружия".

Он считает, что мировое сообщество нередко бездействует и игнорирует тревожную информацию, поступающую из Ирана по теме атомной программы.

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