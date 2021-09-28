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Интерфакс-АВН

Военные учения в Сербии станут знаком поддержки со стороны России на фоне обострения ситуации вокруг Косово - эксперт

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.
Источник изображения: © Фото : Министарство одбране Републике Србије

Официально сообщалось о планах России направить в Сербию на учения силы ПВО

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Обострение ситуация вокруг Косово вряд ли перерастет в вооруженный конфликт между Белградом и Приштиной, Россия не будет отменять запланированные на октябрь в Сербии учения по противовоздушной обороне (ПВО), считает российский эксперт Алексей Малашенко.

"Ситуацию вокруг Косово выгодно всем остановить. Иначе в этой ситуации победителей не будет, а будет небольшая кровава "баня", которую придется расхлебывать всем - и сербам, и Приштине, и европейцам. Сейчас никому не нужен бардак в центре Европы", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Малашенко, являющийся главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук.

Эксперт полагает, что на фоне обострения ситуации вокруг Косово Россия не будет отменять запланированные на октябрь учения на территории Сербии.

"Даже наоборот. Эти учения будут свидетельствовать, что Россия своих не бросает. Это символ того, что Сербия не одна. А это очень важно для всех - и для России, и для Сербии", - отметил собеседник агентства.

В апреле этого года командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Юрий Грехов сообщил, что российские военные направят в октябре в Сербию подразделения ПВО на учения "Славянский щит -2021".

"Особенностями учения являются переброска подразделений ПВО на территорию другого государства и развёртывание в новом позиционном районе совместной группировки войск и сил противовоздушной обороны для прикрытия от ударов воздушного противника важнейших объектов", - сказал Грехов.

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Сербия
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