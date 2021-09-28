Определены поставщики бронемашин с колесной формулой 8х8 и 4х4 для ВМС Таиланда

ЦАМТО, 27 сентября. Согласно публикации тайских соцсетей, Главное финансово-ревизионное управление (Comptroller General’s Department) Минфина Таиланда 20 сентября объявило победителей двух тендеров на закупку колесных бронемашин для ВМС страны.

Как сообщает ресурс Defense Studies со ссылкой на тайские источники, компания Panus Assembly Co. с ББМ R600 стоимостью 99,9 млн. тайских батов (3,08 млн. долл.) одержала победу в тендере на поставку двух плавающих БТР с колесной формулой 8x8. За победу с ней конкурировали компании Chaiseri Metal & Rubber и Preecha Thavorn Industries.

В свою очередь, Chaiseri Metal & Rubber Co. стала победителем конкурса на поставку ВМС Таиланда шести многоцелевых бронированных машин с колесной формулой 4x4. Она поставит ВМС Таиланда ББМ "Ферст Вин" на ту же сумму 99,9 млн. тайских батов (3,08 млн. долл.). Chaiseri Metal & Rubber опередила также претендовавшие на победу компании Nuntatrade Co.,Ltd и S. Siam Panich.

Как сообщал ЦАМТО, в августе командование ВМС Таиланда направило национальным компаниям приглашения на участие в тендерах на поставку двух боевых бронированных машин с колесной формулой 8х8 и шести ББМ с колесной формулой 4х4.

Среди требований к ББМ с колесной формулой 8х8: максимальная боевая масса 21 т, оснащение дизельным двигателем мощностью 600 л.с., возможность перевозки 18 военнослужащих, включая водителя, защита, соответствующая STANAG Level.2, комплекс вооружения с 30-мм автоматической пушкой.

Машина с колесной формулой 4х4 должна обеспечивать перевозку расчета из 10 человек, включая водителя, или груза массой 2 т. Она должна быть оснащена дизельным двигателем мощность не менее 295 л.с., развивать максимальную скорость 110 км/ч по шоссе, обладать запасом хода 650 км, транспортироваться по воздуху самолетами ВТА C-130 "Геркулес". Защита расчета должна соответствовать требованиям STANAG-4569 Level.2, а вооружение составит установленная на крыше турель с пулеметом, вплоть до многоствольного 7,62-мм M134.

Судя по запросу, закупаемые бронемашины являются опытными партиями для проведения оценки (перед закупкой крупной партии). Сроки поставки техники пока неизвестны.

По имеющейся информации боевая масса R600 составляет 25 т, длина – 8,4 м, ширина – 3,2 м, высота – 2,75 м, дорожный просвет – 500 мм. Двигатель Cummins мощностью 600 л.с., агрегатированный с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 4500, позволяет развивать максимальную скорость 110 км/ч. Запас хода – 800 км. Машина является плавающей и благодаря двум установленным в кормовой части корпуса водометным движителям развивает на воде скоростью до 14 км/ч. В версии БМП машина обеспечивает транспортировку 2 членов экипажа и 20 человек десанта. По заявлениям разработчиков, уровень защиты соответствует требованиям STANAG-4569 Level.2 (опционально Level.3).