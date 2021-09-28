Новая сделка по С-400 вероятна, Москва и Анкара преследуют свои цели - академик Арбатов

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия в ближайшее время, вероятно, заключит новый контракт с Турцией на поставку дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400; это выгодно и Москве, и Анкаре, сообщил "Интерфаксу" в понедельник военный эксперт, академик Российской академии наук (РАН) Алексей Арбатов.

"Я ожидаю очередную сделку между Россией и Турцией по С-400. Вероятность, что она состоится, очень высока", - сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

"Зачем Турции дополнительные С-400? По военным и политическим соображениям. С-400 - это очень хорошая система, она сейчас лучшая в мире. Турция хочет их приобрести для повышения своего оборонного потенциала", - сказал Арбатов.

"Политические соображения Турции - еще раз продемонстрировать США и европейским членами НАТО, что Турция имеет большую автономию, самостоятельно определяет свою внешнюю и военную политику в рамках НАТО. Это такая игра Эрдогана", - сообщил ученый.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Арбатов заявил, что продажа Турции новой партии С-400 выгодна России по экономическим и политическим соображениям.

"Продавая такие совершенные системы оружия, Россия получает немалый доход. Системы противовоздушной и противоракетной обороны - это сфера высоких технологий. Россия демонстрирует технический уровень, отметает постояно навешиваемые ярлыки, что у нее есть только нефть и газ", - сообщил Арбатов.

"А в политическом отношении для России всегда нелишне вбить клин в отношения между членами НАТО, поиграть на противоречиях между США и их союзниками", - сказал он.

По словам Арбатова, с Эрдоганом ведется "сложная игра", союзником России Турция никогда не станет.

"Это игра на сложном сочетании общих интересов и противоречий. С одной стороны, Эрдоган выступает с жестких антироссийских позиций по Крыму. С другой стороны, Турция покупает российское оружие, торговый партнер, один из главных партнеров по туристическому бизнесу", - сказал эксперт.

"Мне кажется, что в стратегическом плане наши отношения с Турцией - это всё-таки отношения соперничества и противоречий, нежели партнерства. Турция никогда не станет партнером России. У Эрдогана свои собственные планы регионального и трансрегионального характера - это и Афганистан, и Центральная Азия. И наши интересы всё больше будут сталкиваться", - сообщил Арбатов.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").