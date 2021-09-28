Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль "Ладный" выполнили на учениях артиллерийские стрельбы

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Экипажи гвардейского ракетного крейсера "Москва" и сторожевого корабля "Ладный" Черноморского флота провели в морских полигонах учения с выполнением артиллерийских стрельб, сообщил в понедельник ЧФ.

"Экипажи отработали задачи боевого маневрирования, поиска, обнаружения и уничтожения морских мин и морских целей, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учения по противовоздушной обороне и ведению морского боя с артиллерийской стрельбой из вооружения корабля", - говорится в сообщении.

Также в ходе учения экипаж флагмана ЧФ крейсера "Москва" отработал алгоритм применения главного ракетного комплекса корабля при выполнении ракетной стрельбы, информирует ЧФ.