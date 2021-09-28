Войти
Интерфакс-АВН

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль "Ладный" выполнили на учениях артиллерийские стрельбы

67
0
0
Сторожевой корабль «Ладный»
Сторожевой корабль «Ладный».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Д. Гетманенко

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Экипажи гвардейского ракетного крейсера "Москва" и сторожевого корабля "Ладный" Черноморского флота провели в морских полигонах учения с выполнением артиллерийских стрельб, сообщил в понедельник ЧФ.

"Экипажи отработали задачи боевого маневрирования, поиска, обнаружения и уничтожения морских мин и морских целей, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учения по противовоздушной обороне и ведению морского боя с артиллерийской стрельбой из вооружения корабля", - говорится в сообщении.

Также в ходе учения экипаж флагмана ЧФ крейсера "Москва" отработал алгоритм применения главного ракетного комплекса корабля при выполнении ракетной стрельбы, информирует ЧФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
06.07.2021
Ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" вошли в Черное море
28.06.2021
Включить гиперзвук: у берегов Сирии испытывают новое российское оружие
28.06.2021
В российских маневрах в Средиземном море участвуют самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами - материалы учений
15.02.2021
Почему НАТО наглеет в Черном море
23.09.2020
Корабли ВМФ России вносят нервозность в учения НАТО на Черном море
22.04.2020
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев