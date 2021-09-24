Отношения Турции и США находятся не в лучшем состоянии, ситуация с C-400 тому пример - Эрдоган

Стамбул. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Отношения Турции и США в настоящий момент переживают не лучшие времена, в том числе из-за проблем с приобретением Анкарой у РФ зенитных ракетных систем С-400, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Честно я не могу сказать, что в турецко-американских отношениях наблюдается здоровая тенденция. Мы покупали истребители-бомбардировщики F-35... и эти F-35 нам доставлены не были. Они не дали нам F-35, используя С-400 в качестве предлога", - цитирует слова Эрдогана издание "Сабах".

"Для нас невозможно принять то, что они постоянно докучают нам с C-400. Для нас спор по поводу С-400 завершен. Мы не можем сделать отсюда шаг назад", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Анкара готова вести позитивное сотрудничество с США по линии НАТО. Эрдоган также сказал, что торговый оборот двух стран составляет $20 млрд, и Анкара хотела бы нарастить его еще больше.

В то же время Эрдоган констатировал, что, несмотря на хорошие отношения с рядом предыдущих президентов США, он не может сказать, что поладил с Джо Байденом после того, как тот занял президентский пост.

"Им также следует знать, что старой Турции более не существует. Нынешняя Турция - это другая Турция", - заявил Эрдоган.

Кроме этого, он подверг критике процесс вывода контингента США из Афганистана и сказал, что Вашингтону не следует ожидать, будто Турция примет афганских беженцев.

"Это США должны заплатить цену здесь", - сказал он.

Он добавил, что Турция желает формирования инклюзивного правительства в Афганистане, однако от нынешних властей страны по этому поводу поступают "лишь ограниченные сигналы".

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.

В конце августа Эрдоган заявлял, что Анкара готова приобрести у России второй полк ЗРС С-400.

25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что переговоры с Турцией по новому контракту на С-400 находятся в завершающей стадии. Ранее в тот же день глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что контракт на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400 может быть подписан в этом году.