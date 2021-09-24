Эстония планирует потратить без малого 750 млн евро на оборону в 2022г

Таллин. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Оборонный бюджет Эстонии на 2022 год составит рекордные 748 миллионов евро или 2,31% прогнозируемого валового внутреннего продукта республики, сообщил министр обороны Калле Лаанет (Kalle Laanet).

Расходы на оборону вырастут на 103 млн евро, передала его слова пресс-служба министерства обороны.

"Я рад, что с увеличением бюджета на 103 миллиона евро мы можем послать убедительный сигнал как нашим союзникам, так и потенциальному агрессору, что Эстония очень серьезно относится к своей безопасности и готова внести в нее свой вклад", - сказал Лаанет.

Оборонный бюджет включает расходы на базирующихся в Эстонии союзников на НАТО, программу инвестиций в оборону и разработку новых возможностей.

Минобороны планирует подписать контракт на закупку противокорабельных ракет на 46 млн вро. Кроме того, на 25 млн евро закупят боеприпасы большого калибра, на такую же сумму - колесная техника. Кроме того, будут приобретены самоходные артиллерийские установки на 15 млн евро. 36 млн пойдет на завершение подготовки бронетранспортеров поддержки CV-90.