Советские "Ядерные БМП" – "Единицы" могли получить ракеты со специальными боеголовками

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Советские БМП первого поколения в конце 60-х годов рассматривались военными теоретиками как средства доставки пехоты в условиях полномасштабной ядерной войны.

Вопреки распространенным на Западе мифам Советский Союз никогда не планировал первым нападать на страны НАТО.

В то же время, если бы войска Североатлантического альянса совершили вторжение в ГДР и ЧССР, их бы ждал сокрушительный ответный удар. Причем, контратакующие соединения не экономили бы на ядерных боеприпасах. Впрочем, и противник бы в долгу не остался. Кроме тактического атомного оружия, применяемого артиллерией и авиацией, рассматривалась возможность оснащения танков М60А2 и М551 152-мм управляемыми ракетами со специальными боевыми частями.

По всей видимости, под впечатлением этих планов аналогичные разработки проводились и в СССР. Например, на базе БМП-1 должна была появиться боевая машина, вооруженная 150-килограммовыми ядерными ракетами, имевшими 0,3-килотонные боеголовки. Их дальность полета - 8000 метров. Аналогичную пусковую установку должен был получить танк Т-64А.

Возможно, эта техника и поступила бы в войска, но, по всей видимости, из-за того, что американцы отказались от подобного оружия, эти работы были прекращены.

Дмитрий Лемешко