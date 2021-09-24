Войти
Вестник Мордовии

Советские "Ядерные БМП" – "Единицы" могли получить ракеты со специальными боеголовками

444
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Советские БМП первого поколения в конце 60-х годов рассматривались военными теоретиками как средства доставки пехоты в условиях полномасштабной ядерной войны.

Вопреки распространенным на Западе мифам Советский Союз никогда не планировал первым нападать на страны НАТО.

В то же время, если бы войска Североатлантического альянса совершили вторжение в ГДР и ЧССР, их бы ждал сокрушительный ответный удар. Причем, контратакующие соединения не экономили бы на ядерных боеприпасах. Впрочем, и противник бы в долгу не остался. Кроме тактического атомного оружия, применяемого артиллерией и авиацией, рассматривалась возможность оснащения танков М60А2 и М551 152-мм управляемыми ракетами со специальными боевыми частями.

По всей видимости, под впечатлением этих планов аналогичные разработки проводились и в СССР. Например, на базе БМП-1 должна была появиться боевая машина, вооруженная 150-килограммовыми ядерными ракетами, имевшими 0,3-килотонные боеголовки. Их дальность полета - 8000 метров. Аналогичную пусковую установку должен был получить танк Т-64А.

Возможно, эта техника и поступила бы в войска, но, по всей видимости, из-за того, что американцы отказались от подобного оружия, эти работы были прекращены.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
БМП-1
М-60
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
17.04.2018
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
21.06.2017
Страшный сон янычара
29.06.2015
Украинский «Оплот» мечтает протестировать «Армату»
10.04.2013
Информация как стратегический ресурс
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 05:51
  • 1
Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине
  • 24.09 05:41
  • 2
РБК-Укрїана (Украина): Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков
  • 24.09 05:29
  • 4
Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
  • 24.09 04:10
  • 1
Истребители МиГ-29К выполнили полёты на Крайнем Севере при сложных метеоусловиях
  • 24.09 03:42
  • 2
На крыльях ночи: ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте
  • 24.09 02:25
  • 1
«Санкт-Петербург» встал в строй
  • 24.09 02:12
  • 1
Экипаж строящегося корвета "Проворный" ТОФ пройдет обучение в Санкт-Петербурге
  • 24.09 01:50
  • 3
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
  • 24.09 00:55
  • 7
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 21:40
  • 1
Чем модернизированная боевая машина пехоты Б-19 лучше классической БМП-3
  • 23.09 21:13
  • 7
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 23.09 20:35
  • 2
В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море
  • 23.09 20:21
  • 1
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 23.09 19:39
  • 1
На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"
  • 23.09 19:37
  • 1
Финансирование строительства Восточного в 2023 году планируют увеличить на 14,6 млрд рулей