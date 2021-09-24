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Интерфакс-АВН

РФ желает провести трехсторонние переговоры с США и Израилем по Сирии - СМИ

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Яир Лапид
Яир Лапид.
Источник изображения: eadaily.com

Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - РФ призывала Израиль побудить США согласиться на трехсторонние переговоры высокого уровня между этими странами по вопросу Сирии, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных представителей израильских властей.

По данным Axios, на прошедших ранее в сентябре переговорах глав МИД РФ и Израиля Сергея Лаврова и Яир Лапида данную тему поднимал Лавров. По информации портала, этот вопрос затрагивался российской стороной при контактах с советником по нацбезопасности кабмина Израиля Эялем Хулатой.

При этом источники Axios заявили, что поддерживают встречу между советниками по нацбезопасности Израиля, РФ и США.

Axios также утверждает, что по запросу российской стороны ранее в сентябре координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГурк провел в Женеве встречу с замглавой МИД РФ Сергеем Вершининым и представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. По версии портала, РФ хотела обсудить шаги по политическому урегулированию в Сирии, а также намеревалась выяснить, хотят ли США предложить исключения из антисирийских санкций с целью позволить транспортировать через территорию Сирии нефть и газ в Ливан, сталкивающийся с проблемами с топливом.

В свою очередь, газета "Аш-Шарк аль-Аусат" отмечала, что МакГурк затрагивал вопрос об отводе иранских сил и проиранского ополчения из районов Сирии, близких к контролируемым Израилем Голанским высотам.

Axios напоминает, что в июне 2019 года в Иерусалиме состоялась трехсторонняя встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббата и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Стороны обсуждали ситуацию в Сирии.

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