Более 500 специалистов РХБЗ ЗВО провели спецучения в рамках проверки после "Запад-2021"

В учениях было задействовано около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники

ТАСС, 22 сентября. Свыше 500 специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО) отработали задачи, в том числе воздушную разведку РХБ обстановки в рамках контрольной проверки после совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщила в среду пресс-служба округа.

"Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальные учения в рамках сдачи контрольной проверки после учений "Запад-2021" на полигоне Мулино Нижегородской области. В прошедших учениях приняли участие свыше 500 специалистов радиационной, химической и биологической защиты ЗВО, было задействовано около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Химики ЗВО выполнили около 100 вводных полного спектра задач радиационной, химической и биологической защиты, в том числе в условиях активного общевойскового боя. Ключевой особенностью учений стала отработка воздушной разведки РХБ обстановки - для выполнения этой задачи специалисты-химики на вертолете Ми-8 провели забор проб воздуха для изучения дозы гамма-излучения с помощью прибора ИМД-21.

Также военнослужащие провели обработку малогабаритной и крупной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и специальной машины ТМС-65У, отработали задачи по оперативному сбору и анализу грунта для обеспечения движения колонн военной техники, задействовав машины химической разведки РХМ-4 и РХМ-6.