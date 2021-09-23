Войти
Интерфакс-АВН

Путин обсудил с премьером Италии проблематику предстоящего саммита G20 в контексте постконфликтного восстановления Афганистана - Кремль

449
0
0
Russia_Italy
Иллюстрация на тему российско-итальянских отношений.

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - В телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Марио Драги продолжен обмен мнениями по ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля

"С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности. Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения", - говорится в сообщении.

Путин проинформировал о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16-17 сентября, а также совместного заседания лидеров стран-членов обеих организаций, добавили в пресс-службе.

"Особое внимание уделено теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности "Группы двадцати", в которой Италия председательствует в нынешнем году. В этом контексте обсуждена проблематика предстоящего саммита "двадцатки"", - отмечается в сообщении.

Рассмотрены также актуальные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией коронавируса, сообщили в Кремле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Италия
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС
Похожие новости
12.11.2019
НАТО вместо ООН
12.11.2014
Совместное поколение
05.08.2013
Семь раз отмерить
22.04.2013
Политика и национальная оборона
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 09:32
  • 1
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 03:33
  • 1
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 23.09 03:21
  • 3
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 23.09 00:59
  • 1
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
  • 22.09 23:48
  • 1
К станку отношение плевое
  • 22.09 23:41
  • 4
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 23:15
  • 6
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 22.09 18:56
  • 1
«Геркулес» научится приводняться
  • 22.09 17:32
  • 3
ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
  • 22.09 16:38
  • 4
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 22.09 11:13
  • 7
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России