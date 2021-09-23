Путин обсудил с премьером Италии проблематику предстоящего саммита G20 в контексте постконфликтного восстановления Афганистана - Кремль

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - В телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Марио Драги продолжен обмен мнениями по ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля

"С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности. Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения", - говорится в сообщении.

Путин проинформировал о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16-17 сентября, а также совместного заседания лидеров стран-членов обеих организаций, добавили в пресс-службе.

"Особое внимание уделено теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности "Группы двадцати", в которой Италия председательствует в нынешнем году. В этом контексте обсуждена проблематика предстоящего саммита "двадцатки"", - отмечается в сообщении.

Рассмотрены также актуальные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией коронавируса, сообщили в Кремле.