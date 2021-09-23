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ТАСС

Начальники Генштабов РФ и США обсудили на встрече в Финляндии риски военной деятельности

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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов (третий слева) и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли (третий справа)
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов (третий слева) и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли (третий справа).
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Встреча прошла на территории резиденции правительства в городе Вантаа

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, на встрече под Хельсинки. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", - сказали в министерстве.

По информации военного ведомства, встреча прошла сегодня на территории резиденции правительства Финляндии Кёнингстедт в городе Вантаа в 40 км севернее финской столицы.

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