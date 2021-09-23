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РИА Новости

Минобороны: главы Генштабов России и США обсудили снижение рисков при военной деятельности

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председателя комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во время встречи в городе Вантаа в пригороде Хельсинки
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председателя комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во время встречи в городе Вантаа в пригороде Хельсинки.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в среду провели встречу в Финляндии, где, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", - сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Финляндии на территории резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы.

О самом факте встречи ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, но детали не раскрывались. При этом, по данным издания, встреча проходила в самом Хельсинки.

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