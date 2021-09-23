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ЦАМТО

На вооружение морской пехоты КФл поступили модернизированные автоматы АК-74М с комплектом "Обвес"

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Автомат АК-74М, оборудованный новым комплектом модернизации
Автомат АК-74М, оборудованный новым комплектом модернизации.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба концерна "Калашников"

ЦАМТО, 22 сентября. Морская пехота Каспийской флотилии получила на вооружение модернизированные 5,45-мм автоматы Калашникова – АК-74М с комплектом модернизации "Обвес" (для сухопутных войск и разведки).

Данные образцы стрелкового оружия предназначены для перевооружения десантно-штурмовых и разведывательных подразделений.

Новые автоматы имеют регулируемый по длине приклад, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимера. Для установки различного навесного оборудования они оснащены планкой Пикатинни. Также на новом оружии сохранена возможность крепления штык-ножа и подствольного гранатомета. В комплект "Обвес" входят дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари.

Автоматы, поступающие в разведывательные подразделения морской пехоты, дополнительно оборудованы тактической ручкой, приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.

К настоящему моменту в подразделения морской пехоты флотилии поступило уже порядка 500 ед. данного стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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