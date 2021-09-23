В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Учения по пресечению теракта на одной из газодобывающих платформ в акватории Черного моря прошли в Крыму, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

"Силовики отрабатывали действия по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта, совершенного на одной из платформ государственного унитарного предприятия республики Крым "Черноморнефтегаз", расположенной в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В учениях задействовали пограничников, силы региональных управлений ФСБ, МЧС, Росгвардии, МВД, Черноморского флота, "Черноморнефтегаза".

"В рамках тренировки отработано спасание утопающих с применением парашютно-десантной группы Черноморского флота и тушение пожара судами "Черноморнефтегаза", - добавляется в сообщении.

В ведомстве отметили, что операция по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы прошла успешно и получила положительные оценки со стороны руководства оперативного штаба.