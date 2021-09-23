Войти
РИА Новости

В Крыму прошли учения по пресечению теракта на газодобывающей платформе в Черном море

499
0
0
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Учения по пресечению теракта на одной из газодобывающих платформ в акватории Черного моря прошли в Крыму, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

"Силовики отрабатывали действия по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта, совершенного на одной из платформ государственного унитарного предприятия республики Крым "Черноморнефтегаз", расположенной в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В учениях задействовали пограничников, силы региональных управлений ФСБ, МЧС, Росгвардии, МВД, Черноморского флота, "Черноморнефтегаза".

"В рамках тренировки отработано спасание утопающих с применением парашютно-десантной группы Черноморского флота и тушение пожара судами "Черноморнефтегаза", - добавляется в сообщении.

В ведомстве отметили, что операция по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы прошла успешно и получила положительные оценки со стороны руководства оперативного штаба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
23.09.2020
Комплексы "Бал" и "Бастион" поразили ракетами морские мишени на учениях "Кавказ-2020"
23.09.2020
Активная оборона
25.07.2018
В Керченском проливе пройдут антитеррористические учения
21.09.2016
Длинная рука "Бастиона"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 09:32
  • 1
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 03:33
  • 1
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 23.09 03:21
  • 3
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 23.09 00:59
  • 1
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
  • 22.09 23:48
  • 1
К станку отношение плевое
  • 22.09 23:41
  • 4
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 23:15
  • 6
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 22.09 18:56
  • 1
«Геркулес» научится приводняться
  • 22.09 17:32
  • 3
ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
  • 22.09 16:38
  • 4
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 22.09 11:13
  • 7
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России