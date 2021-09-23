The National Interest (США): правда ли, что советский Ту-160 — копия американского B-1?

Ту-160 — бомбардировщик еще советского производства, который впервые появился в 1970-х годах и по-прежнему используется ВВС России. Автор больше хвалит американский В-1 как первый в своем роде, но Ту-160 — самый крупный, самый мощный и самый скоростной в истории военной авиации сверхзвуковой бомбардировщик.

Американский Rockwell B-1 Lancer - сверхзвуковой бомбардировщик 1960-х годов разработки, чей первый полет состоялся в 1974 году. В конце 1970-х проект отменили, но через несколько лет возродили. B-1 остаются на вооружении ВВС по сей день вопреки всем призывам их списать.

Советский Ту-160 совершил свой первый полет в 1970-х годах и до сих пор используется в составе ВВС России.

Эти два бомбардировщика очень похожи - настолько, что возникает вопрос, уж не "содрали" ли Советы американский самолет. На этой неделе на этот вопрос ответил Дарио Леоне с сайта "Клуб любителей авиации" (Aviation Geek Club).

"Конечно, Ту-160 (по классификации НАТО: Blackjack / "Блэкджек") и Rockwell International B-1 на первый взгляд очень похожи, - пишет Леоне. - Немало копий было сломано о явной советской привычке копировать западные образцы, - этот посыл строится на твердом убеждении, что Россия не в состоянии произвести ничего стоящего".

Однако он добавил, что это совсем не означает, что одна страна обокрала другую, - скорее, что обе воспользовались популярными на тот момент конструкторскими наработками. Кроме того, между проектами есть тонкие различия.

"Как говорится, идеи витают в воздухе: и действительно, при схожих требованиях и сопоставимом уровне авиационной науки и технологий, обе страны должны были прийти к аналогичным результатам", - отмечает он. "Однако более пристальный взгляд на два бомбардировщика показывает, что Ту-160 и В-1 не так уж и похожи", - написал он.

В своем историческом экскурсе Леоне отмечает, что администрация Рейгана возродила программу B-1 в начале 1980-х в ответ на советское вторжение в Афганистан.

"Когда президент Рональд Рейган только вступил в должность, он решил заказать B-1 в качестве краткосрочного варианта, чтобы преодолеть разрыв между B-52 (который будет все уязвимее для новых советских систем ПВО) и перспективным бомбардировщиком на основе новейшей технологии, но заказ был сокращен с первоначально запланированных 244 единиц до 100", - пишет он.

Советский же реактивный бомбардировщик разрабатывался в другое время и при других обстоятельствах. "Ту-160 избежал "вивисекции", которой подвергся B-1, и поступил в производство и на вооружение советских ВВС именно в том виде, каким его хотели видеть создатели - многорежимным бомбардировщиком, способный выполнять межконтинентальные удары в широком диапазоне высот и скоростей", - отметил Леоне.

Кроме того, к тому моменту, когда производство Ту-160 в Казани только начиналось, B-1B уже был полностью готов к эксплуатации.

Наконец, Леоне отметил, что в 1994 году, после окончания холодной войны, экипажи обоих стран встретились на праздновании пятидесятой годовщины операции "Неистовый" Второй мировой войны и осмотрели самолеты друг друга.

Он заключил, что между ними есть несколько ключевых отличий.

"На B-1 цельноподвижно лишь горизонтальное оперение (у бомбардировщика имеется оперение стандартной схемы с двухсекционным рулем для путевого управления), но стабилизаторы дополнены так называемой системой управления для компенсации перегрузок на малых высотах (LARC), позже переименованной в систему подавления колебаний конструкции (SMCS), которая обеспечивает более плавный полет в условиях турбулентности, - пояснил Леоне. - На Ту-160 эти элементы оперения отсутствуют, поскольку работа на малых высотах - не его основной режим работы. Кроме того, отличается и конструкция шасси".

Стивен Сильвер (Stephen Silver)