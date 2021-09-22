Войти
Интерфакс-АВН

Отмена санкций в отношении Тегерана должна стать итогом переговоров по иранскому атому - президент Ирана

375
0
0
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Нью-Йорк (ООН). 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Тегеран желает вести такие переговоры по вопросу своей ядерной программы, которые привели бы к полной отмене антииранских санкций, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Исламская Республика Иран считает полезными такие переговоры в ядерной сфере, финальным результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций", - сказал он в выступлении на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США в свою очередь не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.

При этом, отметил президент, США вводили и новые санкции против Ирана. Однако кампания давления Вашингтона на Тегеран, по словам Раиси, провалилась, что осознают даже в самих США.

"И мы не доверяем обещаниям, которые делала администрация США", - также сказал он.

Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера Ирана.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПД, при непрямом участии США, провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
США
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
23.09.2020
"И ничего!" Политолог о новых санкциях США против Ирана
20.01.2020
Возможна ли международная ядерная сделка с Ираном без США
21.10.2019
Parlamentn listy (Чехия): катастрофическая политика США, и триумфальное возвращение России
03.04.2018
Эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество между США, Россией и КНР
04.12.2017
Чем чревата ядерная демагогия
12.10.2017
Британский премьер призвала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому атому
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:18
  • 2
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 22.09 00:57
  • 3
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 19:51
  • 2
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 18:08
  • 1
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 21.09 14:09
  • 0
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок