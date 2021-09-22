Россия заложила в бюджет 73 миллиарда рублей на рост числа контрактников в армии

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия заложила на ближайшие три года 73 миллиарда рублей на рост числа контрактников в Вооруженных силах, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая есть в распоряжении РИА Новости.

"На увеличение численности офицеров и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, в 2022 году на 28 443,0 млн рублей, в 2023 году на 44 405,7 млн рублей, в 2024 на 1 794,3 млн рублей", - указывается среди статей в разделе "Национальная оборона", бюджетные ассигнования которых планируется нарастить.

В минувшем году число контрактников в российской армии превысило число призывников. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, контрактниками полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники. При этом отказ от службы по призыву в России не рассматривается.