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Интерфакс-АВН

Истребители ряда государств поднимались в воздух из-за двух российских "стратегов" Ту-160 над Балтикой - Минобороны РФ

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Истребители Италии, Дании, Финляндии, Швеции и другие иностранные самолеты поднимались в воздух из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам российских военных, два Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны.

В сообщении отмечается, что продолжительность полета двух Ту-160 составила около 8 часов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота", - сказали в Минобороны.

Итальянские истребители, как сообщалось, на ротационной основе несут службу на базе НАТО в Прибалтике.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.

Как сообщал "Интерфакс", на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160. Внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32 ("Объединенная двигателестроительная корпорация", ОДК).

В январе 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М, он предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.

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