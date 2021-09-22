Патрушев: США - основные зачинщики беспорядка в мире и должны за это ответить

США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру. Об этом в интервью aif.ru заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире. Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ, но запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад.

Как считает секретарь Совбеза России, после американского фиаско в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году. По его словам, тогда из разгромленных американцами и европейцами стран Ближнего Востока и Северной Африки через Средиземное море хлынуло такое количество беженцев, что его до сих пор никто не может подсчитать.

Кроме того, как отметил Патрушев, безответственный вывод американских войск из Афганистана привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, "которые западники не только не решили, но и усугубили". По его словам, в этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии.

"По сути, Афганистан стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для Вашингтона в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что, потратив триллионы долларов на военные операции, США и их союзники всюду оставляли за собой хаос и разрушения. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, теперь Украина, а еще ранее Югославия, десятки азиатских, африканских, латиноамериканских государств. Все это, по словам секретаря Совбеза России, примеры разрушительной американской стратегии глобального доминирования.

Причем там, где Вашингтон не может достичь своих целей открытой военной интервенцией, он агрессивно вмешивается во внутренние дела суверенных государств. "Неугодные страны Вашингтон пытается изолировать от внешнего мира, отрезать даже от поставок им элементарных средств выживания", - заметил Патрушев.

В качестве примера он привел Венесуэлу и Кубу, где этим летом обострилась обстановка. Из Москвы в Гавану практически немедленно полетели самолеты с продовольствием, лекарствами, медицинской техникой. "Из Вашингтона же в адрес кубинцев полетели призывы выходить на улицы и свергать законное правительство. Это и есть демократия по-американски", - отметил секретарь СБ РФ.

Иван Егоров