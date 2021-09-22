США показали концепт новой ракеты класса «воздух — воздух» большой дальности

Корпорация Boeing представила облик ракеты класса «воздух — воздух» LRAAM. Она имеет двухступенчатую конструкцию и может поражать воздушные цели на очень большой дальности.

Boeing продемонстрировала концепт на открывшейся ежегодной конференции Air, Space & Cyber Conference. Оружие имеет условное обозначение LRAAM (Long-Range Air-to-Air Missile). Ракета получит две ступени.

Сейчас проект находится на ранней стадии, так что говорить о характеристиках преждевременно. Предполагается, что LRAAM даст превосходство над противником, так как в сравнении с «обычными» ракетами класса «воздух — воздух» будет иметь большие скорость, дальность и маневренность на конечном участке.

LRAAM Источник изображения: JOSEPH TREVITHICK

На сегодня основное вооружение американских истребителей (по крайней мере, если говорить об уничтожении воздушных целей) — это ракета класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Ее приняли на вооружение в 1991 году. С тех пор AMRAAM неоднократно модернизировали: это касалось в том числе повышения дальности стрельбы.

Как стало известно в этом году, истребитель F-15C Eagle Военно-воздушных сил США уничтожил цель с помощью AIM-120 на рекордной дальности.