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Интерфакс-АВН

Патрушев считает, что США создают в АТР аналог НАТО для сдерживания России и Китая

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Силы специального назначения Армии США высаживаются на борт подлодки
Силы специального назначения Армии США высаживаются на борт подлодки.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Department of Defense

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон стремится расширить Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD), для противодействия России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Речь идет фактически о новом военно-политическом блоке с выраженным проамериканским характером. По сути, QUAD - это прообраз азиатского аналога НАТО. Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, недавно созданный американо-британо-австралийский блок AUKUS также направлен против России и Китая.

"Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома, в угоду усилению контроля над таким перспективным регионом, каким сегодня является АТР, под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений", - отметил секретарь Совбеза.

В июле глава МИД Индии Субраманиян Джайшанкар заявлял, что блок QUAD не направлен против каких-либо третьих стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что QUAD не является военным блоком и его цель - "развивать сотрудничество в связи с региональными вызовами, укреплять международные правила и нормы ради улучшения ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе".

При этом, в 2017 году занимавший на тот момент пост госсекретаря Майк Помпео утверждал, что одной из основных задач блока является "сдерживание Китая".

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Страны
Австpалия
Индия
Китай
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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