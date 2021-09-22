На учениях в Приморье морпехи ТОФ обороняли морское побережье от "вражеского" десанта

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе учений по обороне морского побережья отразили нападение "вражеского" десанта с моря, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В ходе учения подразделения отработали ряд новых тактических приемов и впервые массово задействовали недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации. По замыслу учения, условный противник превосходящими силами осуществил попытку высадиться на берег и захватить плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороняющихся войск", - говорится в сообщении.

Учитывая сложный рельеф местности, обороняющие береговую линию подразделения морской пехоты на подходах с моря открыли огонь прямой наводкой из танков и артиллерийских установок по целям, имитирующим десантные корабли "противника". Прорвавшиеся "вражеские" силы встретили передовой взвод боевого охранения, который, маневрируя, вывел преследующего его силы "неприятеля" на заранее подготовленные огневые рубежи для уничтожения.

В учениях принимало участие более 800 военнослужащих и около 200 единиц современной техники, среди которой модернизированные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артустановки "Акация" и "Нона-С", а также другая современная военная техника.