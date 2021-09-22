Пехоте — наводку: беспилотники получат целеуказание от мотострелков

Новейшие российские беспилотники получили возможность целеуказания от «пехоты». Теперь солдаты на земле смогут напрямую передавать координаты целей операторам ударных БПЛА, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. По их данным, для этого используется комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Особенно актуальным нововведение будет для поражения внезапно появившихся или хорошо замаскированных объетов противника на передовой, отмечают эксперты. Подобное взаимодействие с пилотируемыми бомбардировщиками многократно отработано в Сирии.

Новейшие российские беспилотники получили возможность целеуказания от «пехоты». Теперь солдаты на земле смогут напрямую передавать координаты целей операторам ударных БПЛА, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. По их данным, для этого используется комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Особенно актуальным нововведение будет для поражения внезапно появившихся или хорошо замаскированных объетов противника на передовой, отмечают эксперты. Подобное взаимодействие с пилотируемыми бомбардировщиками многократно отработано в Сирии.

Вызывающие огонь

Технологии передачи целеуказания нескольким типам беспилотников были отработаны в ходе активного этапа завершившихся недавно стратегических маневров «Запад-2021», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Ударные аппараты «Форпост» и «Иноходец» получали данные непосредственно от мотострелковых подразделений на передовой.

Работает новая система следующим образом. Войсковой разведчик или мотострелок, обнаруживший цель противника, определяет ее координаты с помощью прибора целеуказания. Через КРУС «Стрелец» они передаются в режиме реального времени на командный пункт и оператору беспилотника. У последнего на дисплее появляется метка. Дальше он сможет в автоматическом режиме или вручную выстроить заход БПЛА на нее.

Ранее в Минобороны отметили, что разведывательно-ударные дроны оперативного назначения «Иноходец» и «Форпост» в ходе учений были впервые применены с управляемыми ракетами. Их задействовали для поддержки наступающих войск. А на этапе обороны использовались «Иноходцы», работавшие в связке с легкими БПЛА «Ласточка» и «Орлан-10». Все аппараты были включены в разведывательно-огневой комплекс (РОК) и прикрывали маневры обороняющихся мотострелков и танкистов.

Связка КРУС «Стрелец-М» и БПЛА сокращает циклы боевого управления и поражения, что позволяет быстро реагировать на изменение ситуации, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

— До атаки разведка выявляет важные цели, которые надо уничтожить в первую очередь, — пояснил он «Известиям». — Но в бою часто выявляются подкрепления противника или, например, хорошо замаскированные оборонительные сооружения, которые могут остановить атаку и переломить ход операции. Чтобы этого не случилось, их надо быстро уничтожить. Бойцы с КРУС «Стрелец» в этом случае смогут быстро сообщить координаты цели, а беспилотники — нанести точный удар, который решит исход боя.

В глубине обороны противника БПЛА с помощью разведчиков в режиме реального времени должны будут уничтожать штабы, узлы связи, средства технической разведки и батареи ПВО, отметил эксперт.

Стратегические учения «Запад-2021» проходили на полигонах России и Белоруссии с 10 по 15 сентября. По данным российского военного ведомства, в них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 боевых кораблей.

Вооружены и опасны

«Иноходец», также известный под наименованием «Орион», — первый большой разведывательно-ударный беспилотник, принятый на вооружение российской армии. Аппарат весит чуть больше тонны и может находиться в воздухе до 24 часов. Радиус действия дрона — более 250 км, он может нести примерно 200 кг боеприпасов. Ранее «Известия» сообщали, что «Иноходец» способен применять 120-килограммовые осколочно-фугасные бомбы ОФАБ 100-120. При этом точность попадания при сбросе их с высоты 4 км составляет порядка 10 м.

На этапе испытаний перед принятием на вооружение «Иноходец» применялся в боевых условиях в Сирии. Аппараты совершили около 60 бовых вылетов общей длительностью более 200 часов.

Разведывательные БПЛА «Форпост» давно несут службу в войсках. Модернизированный и прошедший полную локализацию 500-килограммовый «Форпост-Р» изначально разрабатывался с прицелом на использование вооружения. На маневрах «Запад-2021» его впервые продемонстрировали в деле. С беспилотника применяли созданные специально для дронов корректированные 20-килограммовые авиабомбы КАБ-20С.

Комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» начали поступать в вооруженные силы в 2007 году. Не так давно с учетом опыта эксплуатации в армии была проведена их серьезная модернизация. В результате вооруженные силы получили новые модели с расширенными функциями и возможностями — «Стрелец-М». Система обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, определение их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения авиацией и артиллерий.

«Стрелец-М» прост в работе. Разведчик с помощью дальномерного прибора ПДУ-4 определяет местонахождение целей, координаты заносятся в планшет и в автоматическом режиме передаются артиллерии, авиации и операторам БПЛА — такое тесное взаимодействие помогает наносить удары в режиме реального времени.

В ходе многочисленных военных учений комплекс прошел проверку и подтвердил свою эффективность как средство целеуказания для самолетов, вертолетов и артиллерийских систем. В частности, еще в 2019 году разведчики с помощью комплекса «Стрелец-М» наводили на объекты условного противника вертолеты Ми-28НМ — это позволило быстро интегрировать новейшие винтокрылые машины в армейские разведывательно-ударные контуры.

Связка «Стрельца-М» с авиацией уже получила боевое крещение в Сирии. С их помощью удалось добиться снижения разброса неуправляемых бомб с 60–100 м до 0–20 м и приблизиться по точности к управляемому оружию. При этом бомбардировщики и истребители атаковали объекты с высоты около 5 км, не попадая в зону поражения переносных зенитных ракетных комплексов, пушек и пулеметов экстремистов.

Богдан Степовой Роман Крецул