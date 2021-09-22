ЕС необходимо усиливать собственные оборонные возможности, это не угроза союзникам Брюсселя - глава Евросовета

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - ЕС на фоне ситуации с отказом Австралии от контракта с Францией на создание субмарин нужно прикладывать больше усилий на укрепление собственного оборонного потенциала, заявил в понедельник журналистам в ООН глава Евросовета Шарль Мишель.

"Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает: и наши альянсы (с другими странами - ИФ) также будут сильнее", - цитируют его слова западные СМИ.

При этом он заявил, что в ситуации с расторжением соглашения Австралией с Францией США продемонстрировали недостаток надежности по отношению к своим европейским союзникам.

"Элементарные принципы для союзников - транспарентность и доверие, они идут вместе. А что мы видим? Мы видим явную нехватку транспарентности и благонадежности", - отметил Мишель.

Он также сказал, что ЕС надо лучше понять, какие именно намерения стояли за решением отменить контракт с Францией.

Мишель добавил, что при прежнем президенте США Дональде Трампе обстановка хотя бы была понятнее: по словам главы Евросовета, Трамп не скрывал, что для США ЕС не был "полезным партнером, полезным союзником".

В свою очередь также прибывшая в ООН глава МИД Бельгии Софи Вильмес заявила, что ситуация вокруг отмены контракта стала "ударом молнии, первым делом, для Франции, но также для Европы и для всего мира - на геостратегическом уровне". По ее словам, теперь Европе нужно демонстрировать более значительное присутствие на мировой арене.

На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.