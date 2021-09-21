«С-500 — это сплошная фантастика и конспирология»

Почему иностранные военные эксперты боятся ЗРК С-500 «Прометей»
Элементы нового российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны С-500 «Прометей» начали поступать в российские войска. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Газета.Ru» разбиралась, какими возможностями обладает С-500, в каком случае комплекс может сменить действующие системы ПРО и почему он вызывает обеспокоенность иностранных военных экспертов.
Арабоязычное издание Rai Al Youm сразу после заявления Юрия Борисова сообщило, что «эксперты удивлены скоростью создания и ввода в эксплуатацию ЗРК, ведь ожидалось, что эти системы поступят на вооружение не ранее 2024 года».
«Это ставит Запад, в особенности США, в трудное положение, так как ему нечего противопоставить новейшему российскому оружию, он боится, что Россия продаст новейшие комплексы С-500 «Прометей» третьим странам», - пишет Rai Al Youm.
Ранее американский экспертный журнал The National Interest рассказал, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В публикации «Прометей» назвали «одним из самых прямых и эффективных ответов России на стелс-самолеты США».
Всеядная система достанет в космосе
Уникальной особенностью системы С-500 является ее способность поражать цели не только в воздухе, но и в ближнем космосе. Она может решать задачи стратегической противоракетной обороны и при этом мобильна, говорит директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Ее можно перебросить железнодорожным транспортом, самолетом, а также своим ходом в любые районы, где требуется нарастить группировку сил и средств ПВО, - объясняет Коротченко «Газете.Ru». - Система полностью всеядна - за счет различных типов ракет, которые входят в ее боекомплект, она может поражать абсолютно любые виды целей, она позиционируется как система стратегической противоракетной обороны».
На сегодняшний день на вооружении войск ПВО России находятся зенитные ракетные комплексы дальнего действия семейства С-300В4 с возможностью перехвата целей до 400 км, ЗРК средней дальности Бук-М2 и Бук-М3, способные уничтожить объекты до 45 км, и ЗРК малой дальности Тор-М1 и Тор-М2, действующие на расстоянии до 30 км.
Главным оружием системы ПРО Москвы были комплексы С-300ПМ, которые составляли основу «московского кольца ПРО». В последние же годы С-300ПМ активно заменяются на более совершенные системы С-400 «Триумф».
«Мы не можем делать сплошную систему стратегической ПРО на территории всей страны, этого не выдержит экономика ни одной страны мира, наша - тоже, - отмечает Коротченко. - Система ПРО, уже существующая вокруг Москвы, проходит модернизацию. При необходимости, разумеется, С-500 могут усилить ПРО Москвы и центральных промышленных районов, но это будет определяться конкретными обстоятельствами и конкретной необходимостью».
«Ничего кроме фотографий нет»
Какие именно части комплексов С-500 сегодня поступают в войска, неизвестно, указывает военный эксперт Дмитрий Литовкин.
«Комплекс состоит из нескольких десятков машин. Что именно на сегодняшний день поступает в войска, мы не знаем. Но, судя по тому, что Минобороны продемонстрировало тягач с двумя ракетами, скорее всего, это пусковая установка с новыми ракетами. Самая главная деталь этого комплекса - радиолокационная станция, представляющая собой элемент глобальной системы ПРО. Эта станция может видеть и космические аппараты, и малоразмерные аппараты», - рассуждает Литовкин.
По словам Литовкина, «мозг» этой системы - радиолокационная станция и командная машина - должен интегрировать все другие ПВО, которые есть в российской армии, и работать в парадигме постоянного развития системы и взаимопроникновения ее элементов.
«Начиная от комплексов ПЗРК «Верба» и «Глаз», которые находятся на плече военнослужащих, до С-400. Соответственно, те ударные элементы, которые есть в составе С-500, скорее всего, интегрируются и в систему управления более нижнего звена ЗРК. Командная машина С-400, вероятно, сможет управлять пусковой установкой С-500», - говорит он.
По мнению эксперта, фактор неизвестности и «атмосфера таинственности» вокруг проекта заставляют еще больше волноваться западные страны.
Ирина Альшаева