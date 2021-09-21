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РИА Новости

Около 20 кораблей и подлодок вышли на учения ВМФ России в Черном море

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Корабль Черноморского флота ВМФ России
Корабль Черноморского флота ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок, начались в Чёрном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан второго ранга Алексей Рулёв.

"Порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год", - сказал он.

В учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместному плаванию и маневрированию в различных строях и ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства.

"Экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - сказал Рулёв.

Кроме того, в учениях корабельных сил задействованы самолёты и вертолёты из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. За ходом маневров будут наблюдать при помощи беспилотников.

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Россия
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БПЛА
Военные учения
ЧФ
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