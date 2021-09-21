Сармат-2 – новое багги для ВДВ России.

Зарубежные источники активно делятся впечатлениями о прошедших масштабных маневрах «Запад-2021». Среди многочисленных образцов российской военной техники иностранные обозреватели, прежде всего, выделяют новинки. Так, по их мнению, заслуживает внимания применявшийся подразделениями ВДВ России легкий колесный 4х4 вездеход «Сармат-2».

Согласно публикациям в западных СМИ, несколько лет назад в рамках реализации требований, сформулированных Вооруженными Силами России, «Институт специальных технологий» (г. Москва) начал разработку семейства высокомобильных автомобилей повышенной проходимости. Целью задания стало легкое колесное транспортное средство, способное обеспечить высокую степень мобильности даже в труднопроходимой местности и нести четырех военнослужащих со снаряжением. Сам автомобиль планировалось вооружать крупнокалиберным пулеметом или гранатометом.

"Сармат-2" на стратегических учениях "Запад-2021"

Первичный проект, под названием «Сармат-1», стал всего лишь проработкой концепции и появился только на чертежной доске, без каких-либо претензий к фактическому воплощению в жизнь. На его основе в диалоге с заказчиком была создана доработанная версия, которая получила обозначение легкого специального транспортного средства ЛСТС-1943, или «Сармат-2». Изготовленные прототипы публика увидела летом 2018 года в Кубинке, на выставке «Армия-2018». По результатам испытаний «Сармат-2» был реализован проект ЛСТС-1944, или «Сармат-3». Третье поколение программы «Сармат» оказалось длиннее, тяжелее и мощнее своего предшественника. Испытания, которые на первый взгляд казались многообещающими, начались еще в конце 2019 года.

Как отмечают обозреватели, неясно, когда российские Вооруженные Силы прекратили тестирование «Сармат-3» и вернулись к более ранней версии изделия. Известно, что, по заявлению производителя, автомобиль «Сармат-2» длиной 4 м и высотой почти 2 м получил приоритет из-за его меньшей снаряженной массы - 2100 кг. Однако отдельные элементы конструкции «Сармат-3», такие как передняя поперечная дуга, были сохранены. На дорогах с твердым покрытием дивгатель мощностью 105 л.с. позволяет «Сармат-2» развивать максимальную скорость 105 км/ч с полезной нагрузкой 600 кг.

Согласно армейскому пресс-релизу, в ходе маневров «Запад-2021» «Сармат-2» использовался подразделениями 31-й десантно-штурмовой бригады из Ульяновска. Новые машины применялись в различных сценариях на полигоне в Мулино. На учении активно отрабатывалась переброска багги вертолетами типа Ми-8АМТШ внутри грузового отсека или на внешней подвеске, а также их боевое применение в условиях городской местности. На прошедших маневрах «Сарматы» вооружались крупнокалиберным 12,7 x 108 мм пулеметом «Корд» 6П50-2 или 30 x 29 мм гранатометом АГС-17.

По оценке зарубежных обозревателей, «Сармат-2» представляется логичным дополнением к автопарку российских Воздушно-десантных войск. Однако остается неизвестным, в каком количестве и когда «Сармат-2» поступит в войска.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de